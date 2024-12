A Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete. Dr. Dávid Mária intézetigazgató főiskolai tanár a rendezvényről és a világnapról elmondta, az egyetemen hagyományosan 2018 óta van gyógypedagógus képzés, és azóta minden évben igyekeznek megrendezni ezen a napon az ünnepi konferenciát, különböző témakörökben.

A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából a Terrakotta zenekar is műsort adott a konferencia elején

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

- Ez nem csak a fogyatékos emberek világnapjához kapcsolódik, hanem a Magyar Tudomány Ünnepe hónapjához is, annak zárásaként. Ebben az évben a tudományos tanácsadás, a társadalom szolgálata a mottója a tudomány ünnepének. Ez az, ami miatt most főként a tanácsadást és azoknak a speciális intézményeknek a munkáját helyeztük középpontba, ahol a különböző fogyatékossági területekkel élő gyerekek, fiatalok nevelődnek – mondta dr. Dávid Mária.

A legnépszerűbbek közt a gyógypedagógia képzés

Az egyetem gyógypedagógia szakára sokan jelentkeznek, a legnépszerűbbek között van a képzés. Az intézetigazgató szerint ennek oka valószínűleg az, mert nagyon nagy a munkaerőpiaci kereslet erre a szaktudásra.

- Az elmúlt időszakban eléggé elterjedtté vált az integrált nevelés, inkluzív nevelés, hogy ezeket a gyerekeket együtt neveljék a többségi iskolákban a többi gyerekekkel. Ezáltal szükség lenne arra, hogy szinte minden iskola, óvoda rendelkezzen gyógypedagógussal. Ez most még nincs így, de szerintem a fejlődés szemmel látható. Amikor elkezdtem dolgozni, a második logopédus voltam a megyében. Most már nem ez a helyzet, viszont fontos az, hogy több szakember legyen, és közelebb legyenek a gyerekekhez ott, ahol ők egyébként is vannak. Ne kelljen feltétlenül utaztatni a szülőknek egyik városból a másikba, a munkaidőbe a gyerekeket ahhoz, hogy fejlesztést kapjanak – fejtette ki dr. Dávid Mária.

Az EKKÉ-n a gyógypedagógia szakirányok közül három szakirányt oktatnak, logopédiát, pszichopedagógiát, azaz az érzelmi és viselkedési zavaros gyerekek speciális pedagógiáját, illetve a tanulásban akadályozottak pedagógiáját. Ezt kiegészíti egy szakiránybővítő modul, az inkluzív nevelés pedagógiája.