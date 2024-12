Egri bűnügyi híradónk most valami igazán varázslatos dologról számolhat be – vagy éppen annak hiányáról. Tegnap este az Agria Moziban "Futni mentem" című előadás után valaki úgy döntött, hogy nem csak futni megy, hanem egyenesen elvarázsolódik Harry Potter világába. Az egyetlen gond, hogy ehhez a mozi hármas terménél lévő Harry Potter szobor pálcáját is „kölcsönvette”. Az eltűnt varázspálca esetértől az Agria Mozi igazgatója, Berényi Tamás számolt be Facebook-oldalán.

A Harry Potter-szobor, amiről eltűnt a varázspálca

Forrás: Berényi Tamás / Facebook

A szemtanúk szerint az elkövetők nem éppen egy varázslóképző iskolából érkeztek. A leírás alapján egy idősebb úr, akinek haja ősz és félhosszú, valamint párja, egy fekete-fehér foltos kabátos hölgy láthatta úgy, hogy szükségük van egy kis mágiára az életükben. Vagy talán a mugli világ problémáit akarták megoldani a pálca segítségével?

A mozi dolgozói nem hagyják annyiban!

„Ha nem hozzák vissza, olyan Crucio átkot küldök rá, amit még Voldemort sem látott!” – üzeni Berényi Tamás igazgató Facebook-oldalán. És hogy a dolgok még komolyabbak legyenek: a biztonsági kamera felvételei készen állnak arra, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek.

De van remény a megváltásra! Az üzenetük szerint a szégyenérzettől vezérelve akár titokban is vissza lehet szolgáltatni a pálcát – például letehetik a pénztárhoz zárvatartási időben. Így elkerülhető a kínos nyilvános lebukás.

Bármi is volt az indíték, az biztos, hogy egyetlen szóval lehetne zárni ezt az ügyet: "Invito pálca!"

Reméljük a ilyen gyorsan visszakerül a moziba Harry Potter eltűnt varázspálcája!