A karácsony az elképzeléseink szerint hideg, hófödte, csillogóan fehér és meghitt. Ez Magyarországon így is lehet, de Ausztráliában a karácsony sokkal inkább a fürdőruha szezonja, hiszen ott akkor éppen a nyár tombol. Azonban az, hogy mi mit várunk a karácsonyi időjárástól és miképpen képzeljük el a meghitt ünnepet, kevéssé érdekli a természetet, ami kedve szerint játszik a csillogó ünneppel is.

Karácsony itthon és a világban

Forrás: koponyeg.hu

Karácsony most és régen

A klasszikus, tényleg hideg és havas karácsonyi időjárás ma már ritka. Ennek egyik kiváltó oka egyértelműen a klímakatasztrófa, mely a szélsőségek felé tolja el az időjárást, amellett pedig egy átlag melegedést is produkál. Ezért az utóbbi években – egy-egy kivételtől eltekintve – hóember helyett sárembert építhettünk.

De ez nem volt mindig így, hiszen 1962-ben egész télen extrém hideggel és jelentős havazással lehetett számolni. Ez volt az egyik legkeményebb tél hazánk meteorológiai szempontból feljegyzett történetében. -10°C és -20°C közötti fagyokkal lehetett számolni még napközben is. A fehér karácsonyt akkor a december eleji jelentős mennyiségben érkező hó garantálta, mely szinte egész télen megmaradt, köszönhetően a fogvacogtató hidegnek.

Ezzel szemben 2015 téli időjárása, nem olyan volt, mint amilyenre sokan számítottunk, olyannyira hogy már a fehér karácsony lehetőségével sem számolhattunk, hiszen idehaza, de szerte Európában, sőt, még Oroszországban sem volt hideg. Olyannyira nem, hogy 10-15°C-os értékekkel lehetett számolni, azaz egy könnyebb pulóverben is sétálhattunk a kidíszített városokban. A New York-i Central Parkban ebben az évben 22°C-os meleget is mértek december közepén. De a helyzet nem volt sokkal jobb 2022-ben sem, hasonlóan meleg időjárásban lehetett részünk. A jelenlegi kilátások szerint pedig hazánkban idén sem lesz hóvihar szentestén.

1947-ben nem szűkölködtünk idehaza sem a havazásban. Bár a hideg nem volt olyan extrém nagy, a hó úgy jött az égből, mintha fizetnének érte. Ez az Északi-középhegységben tetemes mennyiséget eredményezett, de még az Alföldön sem nagyon tudtak munkába indulni az emberek, hiszen a hóvastagság elérte a 2 métert – igaz, ez már valamivel karácsony után történt.