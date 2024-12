Jól halad Domoszlón az III. András Általános Iskola helyiek által kisiskolaként nevezett épületének energetikai korszerűsítése, számolt be a közösségi oldalán Paulenka Richárd polgármester. Portálunkon már írtunk arról, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz révén a domoszlói önkormányzat megbízásából az áprilisi projektnyitóval kezdődött meg a beruházás. A TOP programban 2016-ban a nagy iskolaépület energetikai fejlesztése már megvalósult, de akkor a kisiskola nem került be a projektbe. A TOP Plusz program révén most ez utóbbi épület korszerűsítésére 186,26 millió forint támogatás áll rendelkezésre. A projekt tartalmazza a nyílászárók cseréjét, a homlokzat- és a födémszigetelést, mozgássérült vécé kialakítását, emellett a meglévő felújítását, illetve a legnagyobb és legfontosabb részként a napelemes és hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását, részletezte portálunknak a tavaszi projektnyitón Paulenka Richárd.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Paulenka Richárd / Facebook)