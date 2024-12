Egerben a Kossuth utcában idén újra világítania kellene az ünnepi fényfüzéreknek, amelyek évekkel ezelőtt díszítették utoljára az utcát, csakhogy sötétség van. A Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője, Eged Renátó elmondta korábban, hogy újakat vásároltak, ezeket helyezték ki. Vágner Ákos polgármester közölte közösségi oldalán, hogy összesen 39 fa pompázik majd a 3 kilométer hosszú fényfüzérek ölelésében. Az önkormányzattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a villamos hálózat nem bírja a terhelést, de már dolgoznak a megoldáson, hogy újra működjenek a karácsonyi fények.

A karácsonyi fények a helyükön, mégis sötétség van az utcában

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Dr. Bánhidy Péter az EVAT Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Kossuth utca villamos hálózata nincs jó állapotban. Új kapcsolószekrényt épített ki az MVM a fényeknek, a próbaüzem alatt és pénteken, a felkapcsoláskor is minden rendben volt, majd csökkent a feszültség és nem világítottak az fényfüzérek. Most a városgondozás és az MVM munkatársai is a helyszínen voltak kedden, keresik a megoldást, több verziót is megvizsgálnak. Az már kiderült, a volt helyőrségi klub hálózata képes működtetni a fényfüzéreket. Eged Renátó tájékoztatása szerint azonban ehhez a fán lévő füzéreket teljesen újra kell kötnie a városgondozásnak. Alvállalkozóval egyeztettek, akik leghamarabb csütörtökön tudnak a helyszínre érkezni, előreláthatólag aznak végzik el az átkötést. Eged Renátó elmondta, kedden a Dobó téren is dolgoztak, a városháza zárlatos fényeit javították, melyek hétvégén romlottak el. Kedden kipróbálták és működött, de sötétedésre ismét meghibásodott, így megint javítják. Az évek óta sötét felső díszvilágítás viszont újra működik a városházán.