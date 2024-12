- Az előbb elmondottakkal együtt a 23-as főút építése is megkezdődött Szentdomonkosnál a Bükkben, valamint Nagybátonynál, ezek pozitív hatása már most is érezhető. Nagyon várják Pétervásárán is az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket (körforgalom, lassító szigetek, kerékpárút, stb.) - mondta a településvezető.

- Mivel Pétervására belterületi útjai majdnem teljes egészében jó minőségűek, ezért főleg a járdaépítésekre fogunk összpontosítani nem elfeledve azt a néhány még felújításra szoruló útszakaszt. Fejleszteni fogjuk a temetői infrastruktúrát is és a vízügyi hatóságokkal együttműködve a Pétervásárán átfolyó számos patak medrének rendbetételét - foglalta össze Eged István polgármester.