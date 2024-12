Az új tarifarendszernek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően lényegesen többen veszik igénybe a MÁV-csoport járatait utazásaikhoz. Kiszolgálásuk érdekében az új menetrend alapját jövőre is az idei évre kialakított kínálat adja, azaz a december 15-én kezdődő 2024/2025-ös mentrendi időszakban is a korábban megszokott vasúti-, HÉV- és buszjáratokkal utazhatunk. Így jövőre a menetrend kapcsán a korábbi évekhez képest kevesebb változáshoz kell alkalmazkodnia az utasoknak, ám néhány fontosabb módosítást természetesen így is életbe léptettek.

Menetrendváltozás: egri és gyöngyösi vonatokat is érint

A Budapest—Hatvan—Miskolc és a Miskolc—Hidasnémeti vasútvonalon néhány perccel módosul számos vonat menetrendje a csatlakozások jobb biztosítása, valamint a Budapest és Kassa között közlekedő HERNÁD InterCityk pontosságának javítása céljából. Ez kihatással van a Füzesabony—Eger és a Vámosgyörk—Gyöngyös, valamint néhány további elágazó vonal indulási időire is.