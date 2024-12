Magyarországon eddig még nem adtak ki olyan könyvet, amelyik a harkályokról, erről a rendkívül népszerű madárcsoportról szól. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tagjai által írt, most megjelent kötet mind a 9 magyarországi harkályfajt részletesen bemutatja. A 24 szerző és 60 természetfotós által összeállított, 300 fotót tartalmazó, 544 oldalas könyvben minden megtalálható, amit a harkályokról tudunk - tájékoztatta a Heol-hu-t Orbán Zoltán, az MME szóvivője.

Egyedülálló kötetet adott ki a Magyar Madártani Egyesület a harkályokról

Forrás: mme.hu

Mint közölte, a kötet a kilenc faj részletes bemutatása mellett ismerteti az őslénytanukat és betekintést nyújt a világ harkályainak megismerésébe. Mivel a harkályok testfelépítése alapvetően eltér a legtöbb madárétól, a kötet részletesen bemutatja anatómiájukat, vedlésüket is. Fontos része a könyvnek a madárcsoport védelmével foglalkozó fejezet, továbbá a harkályok és az ember kapcsolatrendszerét, a mitológiában, a népmesékben és a művészetekben való megjelenítésüket bemutató fejezetek is.

A harkályok dobolásának fontos szerepe van

- Mivel a harkályok esetében a hangoknak, ezen belül a dobolásnak nagy jelentősége van, a bemutató leírások részletesen foglalkoznak ezzel is. Valamennyi faj esetében oszcillogrammok mutatják be a dobolás és más hangadás szerkezetét, de egy okostelefonnal leolvasható QR-kód segítségével ezek a hangok meg is hallgathatók. A QR-kódok mögött azonban nemcsak hangokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, hanem rövid videókon megtekinthetik az egyes fajok jellegzetes élőhelyeit is - fogalmazott Orbán Zoltán.

Hozzátette, a kötet egyedülálló karácsonyi ajándék lehet azok számára, akik a kertjükben élő, vagy az erdőkben megfigyelhető harkályok életével szeretnének részletesebben is megismerkedni.

Nem minden harkály fakopáncs

Molnár Márton, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság harkály-szakértője, a Mátrai Csoport természetvédelmi őre, az MME Harkályvédelmi Szakosztály tagja is a kötet társszezője. Őt kérdeztük a harkályokkal kapcsolatban. Mint elmondta, mind a 9 harkályfaj megtalálható a BNPI működési területén.