A magasból érkeznek Maklárra a legendák

A hétvégén Maklárra érkezik a Legendák a levegőben sétarepülő sorozat. A maklári repülőtéren szombaton és vasárnap várják azokat, akik megszemlélnék a magasból a környéket, kipróbálnák a repülést. A vitorlázó repülők mellett egy- és két utast szállító motoros repülők és egy AN2-es is tiszteletét teszi és helikopterrel is a levegőbe lehet emelkedni (repülhető típusok: Bulldog, Shark, AN-2, Cessna 172, Diamond 20, Sárkányrepülő, Autogyro, Robinson 44). Az erős szél ellenére szombaton is tudnak repülni a gépek, de vasárnap már kedvezőbb lehet az időjárás a közönségnek is. A földön azonban mindegyik gép szemügyre vehető Gyetvai Gyula, az Egri Repülőklub vezetője szerint. Az eseményt ugyan nem a klub szervezi, de ők biztosítják a helyszínt és az ő gépeik is ott lesznek. Ezen kívül fiatalokat is toboroznak, hogy pilóták legyenek, mind polgári, mind honvédségi pilótákra szükség van. Őket a következő hétvégén is várják majd Maklárra.

Forrás: Legendák a levegőben

