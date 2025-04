Többet kell tudod, mint az AI - hangzott el az Andrássy-napokon

Elmondta, mindezek után régi diákokkal is találkozhatnak, olyan fiatalokkal, akik 5-10 éve végeztek, így még emlékeznek az iskolára, de már van munkatapasztalatuk. Idén jött olyan volt diák, aki stewardessként kezdte, most sales manager, jött ügyvéd, könyvvizsgáló, vállalkozó is.

– Ebből motivációt nyerhetnek, hogy legyenek álmaik, céljaik, ugyanakkor az emberi oldalt is kiemelték, hogy fontosak a kapcsolatok, a bizalom is – közölte az igazgató.