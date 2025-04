Autó alól mentettek az egri tűzoltók, a főispán és a polgármester is végignézte + videó

Szakmai versenyen adtak számot felkészültségükről a vármegye lánglovagjai, Tűzoltó Szakmai Vetélkedőt szervezett ugyanis április 16-ra a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A versenyen Eger, Gyöngyös és Hatvan hivatásos tűzoltóságát egy-egy csapat képviselte. A csapatok egy rajjal, azaz 6-6 tűzoltóval kezdtek bele a feladatok megoldásába, egy kizárólag vezetői feladatokat végző irányítóból, egy az egészségügyi ellátásért felelős, valamint négy beavatkozó tűzoltóból áll egy raj. Mentettek autó alá szorult embert, pontosabban egy bábut, de oltottak tüzet és fát is vágtak.

Autó alá szorult, járműben ragadt embereket is kimentettek Gál Gábor/heol.hu

Autó alá szorult ember, lángok, semmi sem akadály

Minden feladatra meghatározott idő állt rendelkezésre, a verseny célja, hogy a beavatkozó állomány gyakorolja a közlekedési balesetek sérültjeinek, például autó alá vagy a járműbe szorult személyek szakszerű kimentését, vízsugarak szerelését, kidőlt fák feldarabolását, kiépített rutinpályán tűzoltóautóval mutatták be vezetéstechnikai képességeiket. A munkavédelmi előírásokon túlmenően a technikát, a taktikát és az elsősegélynyújtást is figyelték, pontozták a bírák. Szerda délután egy óra körül kerültek sorra az egri tűzoltók, a csapatnak nézőközönsége is akadt: Ignácz Balázs főispán és Vágner Ákos az oktatási intézmény és a katasztrófavédelem vezetőivel együtt megnézte, hogyan teljesítenek az egri srácok.

Több feladatot is elvégeztek Forrás: Gál Gábor/heol.hu

A város és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum azzal is segítette a katasztrófavédelmet, hogy felajánlották helyszínként a Kossuth Zsuzsa területét. A csapatversenyek szüneteiben a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság virtuális valóságszemüveggel, füstsátorral, illetve tűzoltási bemutatóval várta az érdeklődőket. A győztes csapat képviselheti Heves vármegyét az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn.