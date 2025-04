Uhu vendégeskedett az egri Szilágyi kollégistáinál

Bemutatta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) “Szibill”-t, a fokozottan védett, mentett uhut. A madárral első alkalommal az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium kollégista diákjai találkoztak. Nem mindennapi annak a bagolynak a története, mely idén februárban érkezett a BNPI egri mentőállomására.

Mentett bagoly került a Bükki Nemzeti Parkhoz

Forrás: bnpi.hu

A bagoly nem mindennapi története

– A madár illegális tartásból került a gondozásunk alá. Sajnos már idős ahhoz (5-10 évesnek feltételezzük), hogy szabadon engedjük, s tartós sérülései okán repülni sem tud. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hátra lévő élete megfelelő szaktudással körülvéve, kényelmesen teljen. Időközben megkaptuk az engedélyt is az állat tartására, valamint a bemutatására is. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiumától a “Föld napja” alkalmából kaptunk meghívást, hogy egy délutáni foglalkozás keretein belül tartsunk előadást a védett állatok mentéséről. Ennek következtében került az uhu először “közönség” elé. A kollégium diákjai és a pedagógusok lelkesen fogadták a bemutatott mentett madarakat, valamint ezen a programon kívül természetfotókból is szerveztek kiállítást az épület folyosójára – számoltak be.