Sokba kerül manapság egy ballagás, de mennyit pénzt illik adni a végzősnek?

Nyakunkon a ballagási szezon. Mindannyian emlékezhetünk még a saját orgonaillatú májusi napunkra, pedig nem most volt már. Olybá tűnhet, nemrégiben kezdték a rokonok gyerekei az iskolát, most meg már arra ocsúdunk fel, hogy az érettségire készülnek. Ha kezünkben a ballagási meghívó, az egyik legégetőbb kérdés amellett, hogy mit vegyünk fel – ahogy az esküvők előtt is –, hogy mennyi pénzt illik adni a ballagónak. Hogy közelebb junnussuk a jó válaszhoz, segítségül hívtuk a Reddit kommentszekcióját, egy végzős középiskolást és egy egri vendéglátóst, aki elmondta, mennyire kell a zsebébe nyúlnia a szülőknek, ha ballagásra vendégvárást szerveznek.

Ballagásra készülnek a szülők. Mennyibe kerül majd nekik és mennyit illik adni a gyereknek?

Illusztráció: Huszár Márk/heol.hu

Az egri Unikornis éttermébe már nincs szabad időpont. Opra-Bódi Sándor elmondta, manapság az a jellemző, hogy svédasztalosra kérik a szülők a ballagási ebédet.

– Némileg, az inflációval nőtt a költség idén, most úgy 7500 forint egy személy étele, erre jön még az italfogyasztás, tehát 10 ezer forint körüli költenek a szülők minden vendégre, már ami az étkezést illeti. Az a tapasztalat, hogy ha már szerveznek ballagást, akkor nem sajnálják rá a pénzt, szivesen kifizetik, viszont a meghívót talán visszafogottabban osztogatják. Nagyából 15-20 vendéggel számolnak, ez a jellemző az utóbbi években. Egyébként a járvány óta állt be ez a trend, előtte nem volt ritka az 50-60 fős ballagási vendégsereg sem – mesélte a tulajdonos. A magyar illem szerint tehát 10 ezer alatt semmképp nem ússzuk meg a ballagást, hiszen legalább az étel árát illik meghálálni, s akkor még a ballagó gyerek nem gyűjtött össze ballagási pénzt, pedig sokan ezért is vártuk az iskolás évek végét. Nyilván a rokonság foka, a viszony és az anyagi helyzetünk mind-mind befolyásolja, mennyit tudunk adni.