A Bátor Táborban mindenkiből erőt meríthetünk, itt még a mókus sem fél semmitől

A családra, mint egészre tekintenek

A tábor még ennél is többet nyújt az érintett családok számára. A tavaszi és az őszi hónapokban rövidebb turnusokban várják a gyerekeket, nyáron pedig egy egész hétre – 5 héten keresztül. A gyerekek a betegség különböző fázisaiban jöhetnek a táborba. Vannak már gyógyultak, vannak kezelés alatt álló gyerekek, de olyanok is, akik egész életükben egy krónikus betegséggel élnek együtt.

Azok a táborozók, akik már nem állnak kezelés alatt, a lényükkel, jelenlétükkel adnak reményt azoknak, akik még útjaik eltérő szakaszán járnak. Aki benne van a kezelésben, kicsit félénkebben, aki túl van rajta, már bátrabban tudja azt mondani a gyereknek, hogy „Tudom, hogy min mész keresztül, ugyanazokat a fájdalmakat, nehézségeket éltem át, mint te. Ugyanazon mentem keresztül, ugyanazokat a gyógyszereket, szurikat kaptam minden nap, mint te. De látod, itt vagyok, együtt játszunk, és jól vagyok, úgyhogy ez neked is menni fog.

A betegséggel élő gyermek felé – teljesen természetes módon – átmenetileg nagyobb figyelem fordul a családon belül, mely miatt a testvérek úgy érezhetik, ők háttérbe szorultak. 2009-ben hozták létre a testvértábort azzal a céllal, hogy az átmeneti nehézségeket leküzdve újra egymásra találjanak a családtagok. Ősszel pedig olyan táborokat tartanak, ahová a hét évnél fiatalabb gyerekek jönnek, szüleikkel, testvéreikkel együtt, akikkel itt töltenek néhány önfeledt napot. – Ebben is segítségül hívjuk a közösség erejét, mert a családok is ugyanazt élik át, amit a gyerekek a nyári táborban: találkoznak azokkal a szülőkkel is, akiknek gyermeke már túl vannak a betegségen. Mikor ők elkezdenek beszélgetni egymással, úgy, hogy közben tudják, a félelem, ami bennük volt, közös élményből fakad, másképp tudnak egymásnak segíteni, mint mi, vagy akár a szakembereink. Akik emellett azon is dolgoznak, hogy átadják a szülőknek a gyógyulásba vetett hitet, ami kell ahhoz, hogy ne csak félelemben éljenek, hanem lássák a pozitív példát is. Ugyanakkor azok mellé is odaállunk, akiknek a felfoghatatlant kell elfogadniuk:

Lélekmadár táborainkban a gyászmunkában kísérjük végig azokat a szülőket, akik elvesztették a gyermeküket

– magyarázta Ambrus.