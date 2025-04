Az egri iskolások a látássérültek írásjelei révén ismerkedhetnek a várossal

Kalandtúrát hirdetett Egerben a 200 éves Braille-írás apropóján a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME). A csütörtöki nyitórendezvényen Biró Miklós, a VGYHME elnöke elmondta portálunknak, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége minden tagszervezetét felkérte, hogy valamilyen módon emlékezzen meg a látássérültek számára rendkívül fontos eseményről.

A Braille-írás évfordulójára készült kalandfüzetet mutatja be Biró Miklós

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A francia Louis Braille 1825-ben alkotta meg a hat ponton alapuló, ujjbeggyel tapintható ábécéjét. A Braille-írás segítségével a született vak gyermekek számára is lehetővé válik az írás és olvasás elsajátítása. A tapintható írásjelek révén a látásukat vesztett emberek is művelődhetnek, ismeretekhez juthatnak, szórakozhatnak, de sok helyzetben praktikus segítség is lehet. A Braille-írás az eltelt két évszázadban kiállta az idők próbáját, ma is ez az egyetlen rendszer, amely a valódi írásbeliséget jelenti a vak emberek számára.