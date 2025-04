Százezres büntetések, felháborodott helyiek az illegális rákötések miatt

– Eger Felnémet városrészben élő lakosai sorra kapnak a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Irodájától felszólító levelet szabálytalan közműhasználat miatt, amely arról szól, hogy az ingatlan tulajdonosa a csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül, a szennyvízvezető rendszerbe vezeti – írta egy helyi férfi az egyik egri csoportban, hozzátéve, hogy a levélhez egy 150 ezer forintos csekk is "tartozik". Szerinte az eljárással az a baj, hogy a vízmű minden előzetes bejelentés és értesítés nélkül - titokban- mérte fel a csapadékvíz elvezetéseket a lakóingatlanoknál, ám soha nem hívták fel a figyelmet arra, hogy milyen szabályok vonatkoznak a csapadék vízelvezetésre. Kitért arra is, hogy az ingatlanok többsége gazdát cserélt, az új tulajdonosok pedig nem is tudtak a szabálytalan bekötésről. Nehezményezi, hogy ezt azonnal büntették, felszólítás nélkül és csak 30 nap határidőt adtak a kötelező átalakításra, utána jön az újabb csekk.

A büntetés elengedését kérik

– A köztudott, hogy elsősorban a Pásztorvölgyi -lakótelep csapadékvíz elvezetése nem megoldott, nincs kiépítve csapadékvíz elvezető rendszer, az árkok legtöbbje nem a lakóépületek mellet húzódik, hanem a nem lakott utcafrontokon található, és a számuk sem elegendő. Az utcára kifolyó csapadékvíz a szennyvízaknák nyílásain ömlik a csatornába – írta a nyílt levélben.