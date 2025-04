Fotós kollégánk lehagyta a főispánt, de a feleségétől kikapott

A portálunk munkáját rendszeresen a fotóival segítő Czímer Tamás és felesége, Csilla is teljesítették vasárnap 40. Telekom Vivicittá 2025 félmaratoni távját Budapesten. Gyöngyösön élő fotós kollégánk érdeklődésünkre elmondta, hogy igazából nem tudja, hányadik félmaratonja volt a hétvégi. Talán az 5-6., de lehet hogy több, tette hozzá.

Czímer Tamás igazi szórakozásként éli meg a futóversenyeket

– Nekem 56 évesen ez már nem teljesítménykényszer, csak szórakozás. Igaz, tegnap azért meggyötörtem magam, de így is egy közepestől gyengébb idővel sikerült lefutni. Hozzáteszem, Ignácz Balázs, Heves vármegyei főispán utánam érkezett célba, mert hallottam a hangosbemondón, de nincs ebben semmi különleges. Én vagy 30 kilót fogytam a futással, ezért futok viszonylag rendszeresen, egy héten többször. A tegnapi Vivicittá inkább közösségi futás, azaz sok ember együtt mozog, de persze biztosan van, aki versenyként éli meg. Én inkább a közösségi élményért megyek, jó mulatság, ha nem rongyolja szét magát az ember. Konkrétan a tegnapi napról elmondható, hogy jó futó idő volt, így az elején gyorsabban haladtam, mint ahogy szoktam. Ez a végén be is ütött, az utolsó 3-4 kilométer már frissítéstől frissítésig való túlélésről szólt. Az utolsó 100 méteren azért még lehajráztam pár embert, és 2:28:37-es idővel értem célba. A feleségemmel közösen futottunk, aki a végén rám vert 9 percet – foglalta össze Czímer Tamás.