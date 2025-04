A kis "aedes" akár nagy bajt is okozhat – így készülj a külföldi kalandokra!

A legfontosabb, hogy bármilyen külföldi utazás tervezésekor, ami a mi éghajlati övünkön kívül esik, tájékozódjunk. Erre lehetőséget adnak az internetes oldalak közül azok, amelyeket erre specializálódott szervezetek tartanak fenn (pl. az Egyesült Államok Járványügyi Központja, a CDC: Center for Disease Control and Prevention - vagy ennek az európai megfelelője az ECDC) és ezért megbízható információkkal, tanácsokkal szolgálnak. Hasonlóképpen nagy segítséget jelentenek a hazánkban is fellelhető nemzetközi oltópontok munkatársai, akik nemcsak tájékoztatást és tanácsokat adnak, hanem a megfelelő védőoltásokkal is ellátják az embert. Ezt a szolgáltatást nem várhatjuk el sem a háziorvostól, sem szakrendelésektől, ugyanis ez egy speciális szakterület. Ráadásul minden ország más, változnak a kórokozók és a szabályok is. Személyre és utazási célterületnek megfelelően kell a döntést meghozni. Ezeknek a tanácsadásoknak, oltásoknak a költsége elenyésző egy-egy trópusi, egzotikus területre utazás összköltségéhez képest. Az egészségmegőrzés prioritás!