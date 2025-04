Házasságkötésre is volt lehetőség a Neumann diáknapján +fotók

Remek hangulatban teltek a diáknapok az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiumban. A 11-es diákok hetek óta készültek az eseményre, amelyen az osztályok megmérethették magukat. Csütörtökön eldőlt, ki nyerte el az iskola legtöbb tanulójának szavazatát.

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Horváth Zita, a 11-es osztályok évfolyamfelelőse, a diáknapok szervezője elmondta a Heol-hu-nak, hogy először minden osztály egy témát választ magának, ez adja a további tevékenykedésének gerincét.

– Az első nap az ebben a témában elkészített filmet mutatjuk be az iskolában, erre a filmre külön lehetett szavazni. A második napon több helyszínen is voltak programok, illetve ekkor mutatták be az osztályok táncát is – mondta az évfolyamfelelős.

Hozzátette, hogy a táncra is lehet külön szavazni, illetve még a harmadik szavazás dönti el, melyik lesz a nyertes osztály a diáknapokon.