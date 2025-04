Szokatlan dolog történt hétfő délelőtt a Dobó téren

Nagy munkában voltak az egri vendéglátósok hétfő délelőtt. Az Egyesület Eger Idegenforgalmáért ugyanis a Dobó téri ülőalkalmatosságokat renoválta. A Centrum Áruháznál lévő ülések valamint a Szent Hedvig Kollégium előttiek kopott kinézetén javított a tucatnyi önkéntes Cseh András ötlete nyomán, az önkormányzattal egyeztetve.

A Dobó téren valami furcsa történt, de ez nem rossz

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– Volt egy helyszíni bejárás, az önkormányzat és az EKVI munkatársaival, ők elmondták, hogyan fogjunk bele a munkába. Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy a városunk központja minél szebb legyen, az önkormányzat pedig anyagilag nehéz helyzetben van. A turisztikai szezon előtt így az egyesület finanszírozásával és önkéntes munkával 2 nap alatt lefestjük a padokat, a helyi borászok pedig a túlsó oldalon, a kollégium előtt fogják megújítani a padokat – mondta a Pátria Panzió tulajdonosa, Cseh András.

A Dobó tér a város központja

Elmondta, mindig is nagy figyelmet fordítottak a város tisztaságára, ez most sincs másképp, de tervezik a köztéri szemetesek festését is, az viszont egy nagyobb és bonyolultabb művelet, így arra nyár környékén kerülhet sor. Az önkéntesek között akadt étterem és szálloda, panzió tulajdonos is, de fagyizós is beszállt. Kivette a részét a munkából Eger Város Turisztikai Kft. ügyvezetője Törőcsik Gábor is, de festett Kovalkovits István (Hotel Romantik), Mák Zoltán (Átrium Apartman), Véghső Éva (Éden Panzió), Tietze Károly (Város a Város alatt) Dr. Vas István (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Hotel Estella). A Hotel Minaret, a HBH is segített a munkában, az egyesülettagjain kívül csatlakozott az Offi-ház, a Petrény Borbank, a Főtér Caffé, az Itt és Most és a Lila fagyizó is.