Annyi turista lesz Egerben, mint majálison az eladott lufi

A Szállás.hu adatai szerint a húsvétot követően is az egyik legkeresettebb úti cél Eger. Már az egyházi ünnepkor is rengetegen voltak Egerben és térségben is, erről írtunk, de nagyon úgy tűnik, nem lesz ez másképp a május elsejét övező hosszú hétvégn sem. Ezt erősítették meg az általunk megkérdezett szállásadók. Román Péter, az egri Unicornis Hotel igazgatója elmondta, telt házzal működnek majd, s ez elég korán, már március közepén tudható volt.

– Volt olyan, aki már tavaly foglalt. Sok a visszatérő vendégünk is, és amit még kiemelnék, hogy harminc százalékkal túlmutatott az érdeklődés a kapacitásainkon. Vegyesen érkeznek hozzánk családok és párok, s most már külföldi vendégeket, főleg a szláv nyelvterületről, is regisztráltunk. Extrával nem készülünk, hiszen az Egri Csillag Weekend is kezdődik, ami a szállodánktól egy percnyi sétára van, a megszokott kényelemmel várjuk a vendégeinket – taglalta.

Eger tavaszi virágai csodásak, ezeket is megcsodálhatják az ideérkezők

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

De ha elhagyjuk Eger határát, akkor sem mondanak mást a szállásaadók. Balogh Barbara, noszvaji Nomád Hotel vezetője érdeklődésünkre elmondta, van még egy pár szabad helyük, a húsvét is az utolsó pillanatokban telt meg, erre számítanak most is. Hozzátette, több a párban érkezők száma, mint a családoké, s lehet látni már külföldi vendégeket is, többnyire lengyeleket. A programokról is szólt.

– A faluban ott lesz május 1-jén a majális, de harmadikán nálunk is lesznek a majális hangulatára hajazó programok. Lesz gyermekarcfestés, szabad téri sütögetés, közös májusfaállítás, de az anyák napja kapcsán az anyukákat is ünnepeljük – húzta alá.

Ha még távolabb megyünk, a Mátrában is rengeteg turistával találkozhatunk majd. Az Ózon Hoteltől Hoffmann József igazgató kifejtette, múlt héten vált véglegessé, hogy telt házuk lesz a hosszú hétvégén csakúgy, mint húsvétkor.

– Többnyire családok érkeznek most, s belföldről. Lesznek gyerekfoglalkozások, de túrázós programokat is választhatnak. A lazulni vágyók pedig a wellness részlegben találhatják meg a pihenést – mondta.

Eger a turisták kedvence

Nem túl nagy meglepetés tehát, hogy Eger és környéke népszerű, hiszen nem az első ilyen alkalom. Húsvétkor is sok volt a turista a vármegyeszékhelyen.