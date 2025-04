Drágulnak a helyi járat bérletek, és idén nyáron összeolvadnak az egri óvodák és bölcsődék

Az egri helyi közlekedés jegy- és bérletárainak, illetve a bérlettípus módosítások is a közgyűlés elé kerültek. Mint hogy arról beszámoltunk, az 1000 forintos buszbérlet megmarad az egri lakosok számára, ám némi szigorítás mellett lehet megvásárolni, azaz csak személyesen, s online nem, illetve ez is 12 hónapos lesz, nem egy adott évre szól. De új típusú bérleteket is elérhetőek lesznek az egri helyi buszközlekedésben. Lesz napijegy, ami 24 órán át tartó korlátlan utazást biztosít majd. A másik változás a havi, félhavi és éves bérleteket érintik, bevezetik a 15, 30 és 365 napos bérletet, amelyek az utas által választott kezdőnaptól érvényesek. A felsorolt jegyek és bérletek megvásárolhatóak lesznek mobilapplikációkban is némi kedvezménnyel. Nő a menetjegyek ára is. Szó volt arról is, hogy a papíralapú bérletekkel probléma volt, ezen próbál javítani a Volán.

Változnak az egri helyi buszközlekedés árai

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu