Ilyen színes talán még sosem volt az egri húsvét, de egész Heves kitesz magáért – programajánló

Szilvásvárad

A Szalajka-völgyi kirándulás után érdemes lehet megnézni a Húsvéti programokat is. Pénteken, szombaton és vasárnap Húsvéti Tavaszünnep és Termelői Vásár lesz Szilvásváradon, de a II.Dallos Andor Díjlovas Versenyre is kilátogathatnak a településre érkezők. Lesz tojásvadászat, lovas kocsikázás és arcfestés is. Részletek a linken.