Sok ingatlanja van Egernek, de sok rossz állapotú, most néhányat eladnak

– Ha valaki kastélyban lakik, de nem tudja kifizetni a villanyszámlát, adja el. Nagyjából ez zajlik most – mondta, majd elmondta, hogy beruházások befejezésére, kötelező feladatokra fordítják a pénzt. A polgármester korábban már elmondta, a város közel 1000 lakáscélú ingatlanából kevés bevétele van az önkormányzatnak, mert rosszul használták őket eddig. Arról is beszélt, hogy sok ingatlan ki sincs adva, mert felújítást igényel. Ilyenek a fentiek is.

A Felsővárosi Polgárőr Egyesület egy irodát kért 5 évre, azt kedvezményesen meg is kapta, megszavazták a képviselők. Huszti Péter kérte, hogy a Hajdúhegyen többet legyenek jelen a polgárőrök. Gál Judit alpolgármester pedig azt kérte, hogy a képviselők segítsenek saját körzeteikben a toborzásban. Vágner Ákos elmondta hogy sok a teendő még a közbiztonság javításán, ezen dolgoznak.