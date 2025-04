Olyat tett az egri tűzoltó a mobiljával, amitől egyből a hírekbe került

Lavina és zen hangulat. Mégis hogyan kapcsolható mindez össze? Ismét egy tűzoltó, aki különleges hobbijával nemzetközi sikert aratott. Nem is akármilyet. Másodszor választották be Papp László fotóit a legjobb, mobillal készített művészi fotók közé. Papp László a hétköznapokban az egri hivatásos tűzoltóság őrmestere. László a szabadidejében túrázik, és közben lencsevégre kapja mindazt, amit érdekesnek lát. A különleges momentumokat mobiltelefonjával örökíti meg az egri tűzoltó, amit arra érdemesnek talál, a Mobile Photography Awards weboldal bírálóbizottságának is elküldi - olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán.

Az egri tűzoltó különleges hobbijával nemzetközi sikert aratott

Forrás: Papp László tűzoltó őrmester archívuma

A profi fotósokból, tanárokból és művészekből álló bizottság idén is beválasztotta egy képét a legjobb 38 közé, és a weblapjukon is közzétették. Tavaly makro kategóriában egy pitypangról készült fotója került a kiválasztottak közé, idén a „That’s Zen” című képét választották ki több százezer közül.

A „That’s Zen” című fotó

Forrás: Papp László tűzoltó őrmester archívuma

Hogyan érzett rá a pillanatra az egri tűzoltó

A képet tavaly nyáron lőttem az Alpokban; éppen magamba roskadva ültem egy sziklán, amikor csaknem 2900 méter magasságban elzúgott mellettem egy lavina és beszakadt alattam a hómező. Rohantam lefelé, majd egy már biztonságosnak tűnő helyen megálltam. Kifújtam magam, örültem, hogy megúsztam a lavinaomlást, és az járt a fejemben: ez a Zen.

2023-ban is egy elképesztő fotója jelent meg Magyarország Fotóalbumában

Laci már a sokadik visszajelzést kapja arról, hogy jó érzékkel űzi a hobbiját. 2023-ban a Lillafüred és Bánkút közötti Udvar-kő barlangban egy ritka gombafajt kapott lencsevégre, amelyet 38 ezer fotó közül választottak be azon 365 közé, amelyek megjelentek a Magyarország Fotóalbuma című kiadványban.