A Lenkey-ház kiállítása körül minden rendben volt a vármúzeum szerint

A Dobó István Vármúzeumban és az egri várban az elmúlt önkormányzati ciklusban számos olyan dolog történt, ami kérdéseket vetett fel, de a képviselők ezekre nem kaptak választ, mondta dr. Pápai Ákos sajtótájékoztatón Egerben kedden, amiről be is számoltunk. A Mi Hazánk Mozgalom megyei elnöke az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt a vármegyeszékhelyen, mint mondta, a Lenkey-ház felújítása is nagy botrányt kavart, ezzel kapcsolatban említette, hogy úgy tudja, dr. Ringert Csaba, a vármúzeum korábbi igazgatója egy több mint 1 millió forintos szerződést kötött a projekt részeként „gyakorlatilag saját magával ”. Pápai arról is beszélt, hogy a jelenlegi megbízott igazgató, Novákné Mlakár Zsófia is kötött szerződést a projektben hasonló értékben. Pápai szerint ez minimum kérdéses, hiszen a Dobó István Vármúzeum volt a konzorciumban futó projekt egyik megvalósítója, ahol mindketten alkalmazottak voltak, vezető beosztásban.

Az Almagyar utcában beszélt Pápai Ákos az egri várban történtekről

Forrás: Szabadi Martina Laura / Heol.hu