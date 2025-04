A Mi Hazánk szerint ami az előző ciklusban történt az egri várban, azt nem lehet szó nélkül hagyni

A Dobó István Vármúzeumban és az egri várban az elmúlt önkormányzati ciklusban számos olyan dolog történt, ami kérdéseket vetett fel, de a képviselők ezekre nem kaptak választ, mondta dr. Pápai Ákos sajtótájékoztatón Egerben kedden. A Mi Hazánk Mozgalom megyei elnöke az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt a vármegyeszékhelyen, mint mondta, a Lenkey-ház felújítása is nagy botrányt kavart, ezzel kapcsolatban említette, hogy úgy tudja, dr. Ringert Csaba, a vármúzeum korábbi igazgatója egy több mint 1 millió forintos szerződést kötött a projekt részeként „gyakorlatilag saját magával ”. Pápai arról is beszélt, hogy a jelenlegi megbízott igazgató, Novákné Mlakár Zsófia is kötött szerződést a projektben hasonló értékben. Pápai szerint ez minimum kérdéses, hiszen a Dobó István Vármúzeum volt a konzorciumban futó projekt egyik megvalósítója, ahol mindketten alkalmazottak voltak, vezető beosztásban.

Az Almagyar utcában beszélt Pápai Ákos az egri várban történtekről Forrás: Szabadi Martina Laura/heol.hu

Pápai elmondta, hamarosan lejár a pályázati határidő a vármúzeum igazgatói posztjára, szerinte ha belső pályázó nyeri meg, akkor folytatódik az a gyakorlat, ami az előző ciklusban jellemző volt: ide sorolta, hogy balesetveszélyes szakaszok miatt kaptak jelzést a műemlékvédelemtől, s több esetben ennek javítása nem történt meg, illetve olyan is volt, hogy feltárt műtárgy nem megfelelő kezelése miatt jelzett a műemlékvédelem. Szintén ide sorolta, hogy a Szép bástya omlásának máig nincs felelőse, de az sem derült ki, mi történt pontosan Berecz Mátyás egykori elbocsátásával kapcsolatban. Mint mondta, ezeket nem lehet szó nélkül hagyni.

Mi történt az egri várban?