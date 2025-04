Reggeli, ebéd, vacsora

Az általános iskolás gyermekeimen már évek óta tisztán látom, hogy sokkal szívesebben ennének egész nap csokit, sütit és egyéb nassolni valót – ha tehetnék, még a főétkezéseket is ezzel váltanák ki. Hamar átláttak azon a szabályon is, hogy édességet csak étkezés után kaphatnak, akkor, ha egyébként annyit ettek, amennyit szülői szemmel minimálisan elfogadhatónak gondoltunk: megpróbálták ugyanis a tányér felületén úgy elrendezni az ennivalót, hogy úgy tűnjön, abból már fogyott. Ám szigorú szemmértékem segítségével még a szitán is átlátok, így könnyűszerrel ismertem fel a cselt. Nehéz volt ugyan pontosan nyomon követni az általuk elfogyasztott mennyiséget, de mostanra már tudják: ha az édesség még fér, akkor még "rendes" étel is.

A gyerekek, ha tehetnék, az összes étkezés alkalmával édességet ennének. Olyanok ők, mint a mesebeli Gombóc Artúr: az "a" betűs édességek a kedvenceik.

Fotó: Lang Róbert/Sonline.hu

Nem titkolhatom el azonban magam előtt, hogy én magam is szívesebben ennék a cukrászdák kínálta ínycsiklandó süteményekből ebédre. De vacsorára is. Hogy ennek mi az oka, csak sejtem: sokkal finomabb lenne igazi nyalánkságokat falatozni, mintsem sóskafőzeléket, vagy épp tököt. Szívesebben tűzném villámra ama bizonyos habos sütemény tetején lévő mogyorót, annak habjával együtt. Vagy marcipángolyót. Vagy a keksztekercs darabjait. Esetleg koktélcseresznyét, de azt is csak nagy duzzogva.

A rendes étkezések közé csalónapok is kellenek

Nem lehetek tehát álszent: be kellett vallanom a gyerekeknek is, hogy néha én is csalok.

Mondjuk nem is volt más választásom, hiszen épp akkor értek haza, mikor az arcom teli volt a frissen vásárolt tortaszeletekkel. Ebédidőben.