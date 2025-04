Ezek a legpocsékabb magyar ételek a külföldiek szerint, megkérdeztük olvasóinkat is

Minden nemzetnek vannak fura ételei, amiktől más népeknek feláll a hátán a szőr. A magyar ételek között is vannak olyanok, amitől a külföldiek – vagy épp honfitársaink – sikítva szaladnak ki bármelyik jó étteremből. Idén a borleves lett a legrosszabb magyar étel a tasteatlas.com szerint. A tavalyi “győztes” a mákos tészta a harmadik lett. A portál értékelése szerint a második helyezett a pacalpörkölt, de a krumplileves, a stefánia szelet, a haltepertő és a rakott káposzta is túl soknak bizonyult. Felkerült még a listára a főzelék – úgy általánosságban – a vadas marha – amit nem is értünk – és a kókuszkocka is.

A pacalra sokan rá sem tudnak nézni

A témában megkérdeztük olvasóinkat is, a portál és a Heves vármegyei értékelés között akadtak hasonlóságok, többen is pocséknak minősítették például a pacalt. Érkezett szavazat a sóskamártásra, a finomfőzelékre, a szalontüdőre, illetve egy veszélyesnek tűnő kombinációra: ez a tökfőzelék, sóskamártással, spenót körettel. Volt aki általánosságban a halra pfujjogott, más a frankfurti levesre, illetve a tojáslevesre. Voltak többen, akik azt mondták, rossz étel nincs, csak olyan, amit rosszul készítenek el.

„Kisgyermek koromban - a sors kegyetlensége okán - volt olyan időszak, hogy olyan nagy szegénységben éltünk, hogy örültünk annak, hogy ételt tudtak elénk tenni - amit megköszöntünk - és nem mindig éheztünk , emiatt nincs az az étel, amit elutasítanék és nem megbecsülnék, pedig ma már akár a legflancosabbat is meg tudnám venni”

– írta az egyik hozzászóló, felhívva a figyelmet arra, hogy van, aki örül, hogy van mit enni.