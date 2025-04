Pelussal is segíthetsz a fecskéknek, de ha bántod őket, nagyon megbüntetnek

Sokszor nem is gondolunk bele, mennyi mindent köszönhetünk ezeknek az apró termetű madaraknak, a fecskéknek. A klímaváltozás miatt pedig egyre fontosabbá válik a fecskefélék szerepe az emberek, valamint társ- és haszonállataik egészségének védelme szempontjából, hiszen az ezt veszélyeztető kártevő szúnyogok – melyek többek között a Nyugat-nílusi lázat; a kutyáknál terjedő szívférget stb. hordozzák – és legyek elleni biológiai védelemben óriási szerepük van. Éves szinten egy fecske körülbelül 1,5-3,5 kilogramm rovart fogyaszthat el. Kifejezetten érdekünk, hogy védjük őket – írja a sonline.hu.

Fecske: óvnunk kell, hiszen sokat tesznek a szúnyogok gyérítéséért

Forrás: Lang Róbert /Somogyi Hírlap

Büntetést is kaphatunk, ha vétünk akár egyetlen fecske ellen is

– A legfontosabb tudnivaló, hogy védett madarakról beszélünk és ezáltal a fészkük is védett, melynek leverése komoly anyagi büntetéssel jár – tájékoztatott Molnár Marcell a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának vezetője.

– Ha segíteni akarunk, tegyünk ki sarazó helyeket, amik lehetnek kis műanyag edények is, és amiből tudnak fészket építeni. Még a fecskék érkezése előtt helyezzük ki a műfészkeket. Nem garantált, hogy használni is fogják a madarak, de akkor is mellé építkeznek.

A szakember tanácsa arra az esetre, ha zavar az általuk okozott piszok, de nem akarjuk bántani őket, szereljünk fel fecskepelenkákat. Ez tulajdonképpen a fecske ürülékét lefogó higiéniai eszköz, amely a fecskefészek alatt nagy mennyiségben szokott megjelenni. A pelenka egy olyan platform, ami a magasban megfogja a lepottyanó guanót, de ez nem egy „fecskepelus", csak egy fecskefészek alátét. Ez összegyűjti a fiókák és a felnőtt madarak ürülékének majd 100%-át, és elég évente egyszer takarítani. Ezt ereszek alá, valamint épületfalakra célszerű feltenni, pár centire a fészek magasságától. Melegszik az idő, ilyenkor a madarak nehezebben jutnak vízhez. Segítsünk, helyezzünk ki itatókat, nyílt terepre, amiben legfőképp összegyűlhet az esővíz. Természetesen takarítsuk is körülbelül hetente.

