Annak szentelik a hetet az egri egyetemen, ami Ferenc pápának is fontos volt

A kisiskolás diákok is tehetnek a környezetvédelemért, hirdeti az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Zöld Hét programja. Bringás reggelivel indult a nap a Líceumnál, tea, aprósütemény és egészséges nassolnivaló várta a kerékpárosokat kora reggeltől a HungAIRy life projekttel Eger önkormányzata is csatlakozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zöld heti programjához, a környezetbarát közlekedésre hívták fel a figyelmet. Komóczi Máté ökomenedzser elmondta közel százan álltak meg náluk reggelizni, a kerékpárosok kiadványaikhoz is hozzájutottak, melyek a komposztálást és a környezetbarát fatüzelést mutatják be. A rendőrség is kitelepült, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság BikeSafe programjában a kétkerekűeket regisztrálhatták a rendőrségi adatbázisba. Ez azért hasznos, mert ha esetleg eltűnik a bicó, akkor nagyobb az esélye annak, hogy mihamarabb megtalálja a hatóság. A Zöld Héttel az intézmény a szemléletformálást tűzte ki célul, hiszen környezetünk védelme az elhunyt Ferenc pápa szerint is az egyik legfontosabb kihívás manapság. Az eseményt minden évben megrendezik.

Az egyetem Zöld Hetén kerékpáros reggelivel indult a nap. A környezet védelme Ferenc pápa számára is egy fontos cél volt Fotó: Huszár Márk/ heol.hu

Az egyetem az egyik fő partnere annak a 9 éves futamidejű LIFE integrált projektnek, melynek célja a Nemzeti Energia és Klímaterv megvalósításának támogatása. A 22 tagú, Energiaügyi Minisztérium által koordinált projektben az EKKE egyedüli felsőoktatási intézményként vesz részt. Az EKKE ad otthont a Szénrégió Bizottság Titkárságának, mely a hazánk első szénátmenettel foglalkozó egyeztető platformjának, a Szénrégió Bizottságnak az operatív szerve.

Ferenc pápa is hirdette

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor kiemelte, bolygónk, a természet és környezetünk védelme a múlt héten elhunyt Ferenc pápának is fontos célkitűzése volt. Elmondta a jelenlévő iskolás gyerekeknek, hogy az egyetem hogyan működik közre abban, hogy hazánk klímabarátabb legyen évről-évre. A személetformálást, a klímatudatosság növelését a legkisebbek körében érdemes elkezdeni, vallja az egyetem vezetősége, így a programsorozat elsődleges célcsoportját a kisiskolások képezik, de életkortól függetlenül, minden érdeklődő számára érdekes és színes programokkal készültek. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt. Oktatási, kutatási és harmadik missziós tevékenységét egyaránt ezzel a szemlélettel valósítja meg.