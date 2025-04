Rómában és Budapesten is találkozhattak egri papok, kispapok Ferenc pápával

Heves megyei iskolások is találkozhattak a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápával a 2023-as budapesti látogatása alkalmával. Az egri szemináriumban tanuló kispapok és diakónusok pedig közre is működtek az általa bemutatott szentmisén. Természetesen dr. Ternyák Csaba egri érsek is többször találkozott az egyházfővel, nem csupán Ferenc pápa budapesti látogatásai alkalmával, de Rómában is, például a tavalyi zarándoklata alkalmával, amelyre hét felszentelés előtt álló diakónus is elkísérte.

A magyar püspökök és Ferenc pápa a 2024. áprilisi római magyar zarándoklat alkalmával

Forrás: Magyar Kurír