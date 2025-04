"A béke következetes apostolaként tekintettünk Ferenc pápára" – rá emlékeztek az egri szentmisén a temetés napján

Ferenc pápa többször járt Magyarországon is

– Ferenc pápa maga is tapasztalta Isten irgalmas erejét, mellyel képes az emberi szívek zárt ajtajait kinyitni és az önzés börtönéből kihívni az embereket. Igazi lelkipásztor volt, aki nagy empátiával tekintett mások testi és lelki szenvedéseire is – folytatta Dr. Ternyák Csaba. Ezt követően az egri érsek Ferenc pápa magyarországi, vagy a magyarsághoz köthető látogatásairól is megemlékezett: szólt többek között a csíksomlyói látogatásáról, és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételéről is.