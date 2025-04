"Maradtam, mentem, visszajöttem” - ezért költöznek vissza Pestről Hevesbe, akik egyszer már itt hagyták

—Néha hiányzik a vidék, a kisvárosi élet, a nyugalom, a csönd, a sarki bolt vagy akár a napi háromszor járó busz. Ha tehetném, és lenne elég pénzem hozzá, biztosan vennék vidéken egy házat, ahol saját magamnak termelném a zöldségeket, vagy akár tyúkokat is nevelgetnék.

Egy másik megszólalónk arról mesélt, miért hagyta ott a fővárost és tért vissza Egerbe.

—Én Egerben születtem, itt nőttem fel, viszont az egyetem engem is Pestre húzott. Mindazonáltal, ott rengeteg az ember, az idegrendszerem pedig nehezen küzd meg a tömeggel, ezért miután befejeztem a tanulmányaimat, hazaköltöztem. Budapest számomra büdös, az emberek életveszélyesen vezetnek, és mindenki túl sokat gondolt magáról. Arról nem is beszélve, hogy tele van a négyeshatos villamos hajléktalanokkal, akik nem egyszer voltak velem erőszakosak. Én szeretem Eger nyugalmát, a lassabb életet és szórakozni itt is ugyanannyira tudok, mint Budapesten. Karrierépítés szempontjából talán egy kicsit nehezebb itt vidéken, viszont ha ügyes vagy, itt is lehet egy jól fizető munkád.

De mi a helyzet a pestiekkel?

—Számomra Eger túl lassú, lassan vezetnek az emberek, nincs akkora dinamikája a városnak, mint amihez én szokva vagyok. Pesten nőttem fel, és számomra nehéz megszokni, hogy ha kilépek munkából, nincsen nyüzsgő tömeg, vagy nem hallom a 4-6-os villamos csikorgó kerekeit- nyilatkozta lapunknak egyik megszólalónk.

Az ő tapasztalata szerint itt nagyon nehéz munkát találni, ha mégis találsz, nem igazán közelíti meg a pesti fizetéseket, az élelmiszer, benzin és az éttermek pedig ugyanolyan drágák. Azt is hozzátette, hogy a felsoroltak ellenére elkezdte megszeretni vidéki életet. Itt rengeteg túrázási lehetőség van, szép a város és idehúzza a szíve a párja miatt.

Egy másik nyilatkozónk, Renáta, fiatalkorában Pesten élt, viszont vágyott a vidéki csöndre, és férjével elköltöztek egy kis faluba Hevesben. „Vágytunk a nyugalomra, és szerettünk volna állatokkal foglalkozni, és élvezni a tiszta levegőt. Az emberek is közvetlenebbek, barátságosabbak, mint Pesten, ezért sosem fogom bánni, hogy vidéket választottam a főváros helyett.”