Füst szivárog a szennyvízaknákból Felsőtárkányban

Másnál is füstölög a szennyvízakna? – tette fel a kérdést egy férfi a Felsőtárkányban láttam, hallottam Facebook csoportban. A helyiek visszajelzése szerint más is tapasztalt ilyet, de rövid időn belül meg is kapták a választ az okokra.

Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegység vezető főmérnöke leírta, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. az önkormányzatoknak megküldött értesítést követően végzi az esetleges szabálytalan közműhasználat ellenőrzését: „Ennek során füstgenerátoros módszerrel vizsgáljuk a szennyvíz és csapadékcsatornák esetleges összekötését. A szabálytalan bekötéssel érintett ingatlanok tulajdonosait írásban értesítjük.”