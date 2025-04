A házasságkötő terem elől futottak el Füzesabonyban rengetegen

Futabony elnevezésű program idei futóversenyét szombat délelőtt tartották, melynek házasságkötő terem előtti rajtjához hatvanan álltak – vegyesen nők, férfiak, lányok és fiúk, de az ovisok között is akadtak olyanok, akik vállalták a kihívást. A három kilométeres távot ugyanis nem csak futva lehetett teljesíteni: lehetett nevezni gyalogos vagy kerékpáros megmérettetésre is.

Bőven akadtak fiatalok a Futabony versenyén

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Futabony már hagyománynak számít

– A Futabony verseny több évtizedes hagyományra tekint vissza, s minden évben kétszer rendezzük meg: a tavaszi versenyt húsvét környékén, az őszit pedig mindig október 23-án. Idén is több városból, illetve a környező településekről is érkeztek nevezések, s a néhány évvel ezelőtt bevezetett gyalogló-, illetve kerékpáros kör is nagy népszerűségnek örvend. Összesen több mint 100-an vettek részt az idei versenyen, akik közül hatvanan futva teljesítették a távot – mondta el Antal Annamária, a Futabony szervezője.