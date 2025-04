A Gyöngyösi Állatkert a város legjobb majálisát ígéri az állatparkba látogatóknak május elsején. Közlésük szerint a nap szlogenje: Éljen május elseje, az állatkertbe gyere be!

A Gyöngyösi Állatkert majálisa ismét vidám programot ígér

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Érdemes lesz, mert Gyöngyös város legjobb majálisa lesz egzotikus állatok között, két hektáron, egész nap, ingyenes programokkal. A már szokásos látványetetések mellett májusfa díszítés, arcfestés, családi vetélkedők, állatkerti totó és kézműves fogalkozás vár kicsiket és nagyokat. A ugrálóvár ezer forintért korlátlanul használható, de ez az összeg magába foglalja a célbadobós vurstli játékok és a halacska peca igénybevételét is, amelyekhez ajándék édesség is jár. A fánkevő verseny győztesének viszont már értékes fődíj üti a markát. Lesz zoombola, zsákbamacska is – adta hírül kedvcsinálóként a Gyöngyösi Állatkert.

A Gyöngyösi Állatkert rendre népszerű programokkal és akciókkal kedveskedik az állatbarátoknak

Május első napján is a Gyöngyösi Állatkert a legjobb úticél, tették hozzá. Az állatpark rendszeresen szervez ünnepek, hosszú hétvégék idejére igényes és szórakoztató programokat a látogatóinak. Nagy népszerűségnek örvendenek a látványetetések, amelyek során bárki megtekintheti, miként fogyasztják el ebédjüket az állatkert lakói a gyűrűsfarkú makiktól és a galléros páviánoktól kezdve a kapibarákon és vidrákon át a tigrisekig és oroszlánokig. Szintén népszerűek az állatkertben született kölykök számára kiírt névadó szavazások, de az állatok örökbefogadásának lehetősége is.