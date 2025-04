Nőtt a tűzoltókkal szórakozók száma Gyöngyösön

Mint megtudtuk, Gyöngyös közigazgatási területén 2024-ben a Gyöngyösi HTP avatkozott be legtöbbször, de segítségnyújtás céljából több alkalommal a hatvani, az egri és a hevesi egységeket is riasztották. Tavaly a tűzesetek száma a 2023. évi 161-ről 152-re csökkent, a műszaki mentések száma azonban jelentősen emelkedett, 152-ről 205-re. A téves jelzések száma 110-ről 99-re csökkent tavaly, viszont a szándékosan megtévesztő jelzések száma az elmúlt évben is emelkedett – 2022-ben 3, 2023-ban 4, míg 2024-ben már 5 esetben kaptak riasztást a tűzoltók felelőtlen egyének miatt.

Gyakorlatoznak a gyöngyösi tűzoltók

Emelkedett a műszaki mentések és a szándékosan megtévesztő jelzések száma 2024-ben

Plachi Péter tű. ezredes, a HVKI igazgatóhelyettese képviselői kérdésekre válaszolva többek között beszélt a műszaki mentések számának 25 százalékos emelkedéséről, de a téves-, illetve a szándékosan megtévesztő jelzésekről is.

– Minden olyan eset, ami nem a tűzoltással kapcsolatos, az a műszaki mentések hatálya alá tartozik. Ez utóbbiak a technológiai és civilizációs fejlődés következtében egyre inkább előtérbe kerülnek. De az időjárás szélsőségesebbé válása is növeli a számukat, például az egyre gyakoribb villámárvizek esetében, vagy például viharok által kidőlt fák eltávolítása során. A műszaki mentések tavalyi számának jelentős emelkedését nem az okozta, hogy a közúti közlekedési balesetek gyakoribbá váltak volna, tapasztalatunk szerint azok évről évre nagyjából állandó értéket mutatnak, természetesen az évszaktól függő eltérésekkel – magyarázta a HVKI igazgatóhelyettese.

– A téves jelzésekhez történő vonulások legtöbb esetben beépített tűzjelző berendezések téves jelzéseiből adódtak, ezek mellett előfordultak Gondosóra jelzéseiből, továbbá füstképződéssel járó egyéb munkavégzés alkalmából, CO-készülék bejelzéseiből. A szándékosan megtévesztő jelzés már szabálysértés, a súlyosságától függően pedig bűncselekmény kategóriába sorolható. Ilyenkor minden esetben feljelentést teszünk a rendőrségen. Ha rendőség be tudja azonosítani az elkövetőt, és sok esetben így van, a rendőrségi eljárás mellett, mi kártérítési eljárásban érvényesítjük a felmerült kiadásainkat, ami néhány tízezer forinttól több százezerig is terjedhet a fölöslegesen vonuló állomány nagyságától függően. Ha nem sikerül érvényesíteni – mert adott esetben jövedelempótló támogatásból, segélyből nem lehet levonni az okozott kár összegét – akkor átadjuk a követelést a NAV-nak behajtásra. Az esetek döntő többségében azonban nem sikerül az ilyen jellegű kiadásainkat behajtani – fejtette ki Plachi Péter.