A kukázók 14 milliós bírságot túrtak össze maguknak Gyöngyösön

A 2012.évi II. törvény által szankcionált szabálysértések közül a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése vezet, 497 esetben bírságoltak emiatt a városrendészek a beszámolási időszakban.

Köztisztasági szabálysértés 306-szor, koldulás 108-szor vont maga után bírságolást.

Az összesen 958 helyszíni bírság mellett 46 feljelentést tettek a közterület-felügyelők. Az önkormányzati rendelet alapján tiltott cselekmények közül messze a guberálás vezet Gyöngyösön 485 helyszíni bírsággal – 13 millió 935 ezer forint összbüntetéssel – a beszámolási időszak 564 bírságolásából.

A hármas egység megbeszélése a gyöngyösi buszpályaudvarnál Szókovács Péter polgármesterrel (szemben balról) és Ferenczy Dániellel (szemben jobbról)

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A gyöngyösi hármas egység hatékony munkát végez

– Az országban is egyedülálló módon a városrendészet elméleti szinten 2021-ben vetette fel a drónok alkalmazását elsősorban az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. Tavaly közel 40 esetben volt használatban az eszköz, két alkalommal részt vettünk a rendőrség Roadpol akciójában is. Rendszeres napi operatív munkakapcsolatban állunk a helyi rendőrséggel és a helyi polgárőrségekkel. Tavaly november elejétől ez a hármas egység közös szolgálatot is ellát, hogy növelje a lakosság szubjektív biztonságérzetét, valamint rendszeres ellenőrzésekkel – például a buszpályaudvar környékén – a megelőzést is hatékonyabbá tegye. Tavaly, az átszervezett térfelügyeleti szolgálatnak köszönhetően jelentősen több, összesen 615 észlelés volt a térfigyelő kamerákon keresztül, mint az előtte való években. Különböző jogellenes cselekmények miatt, 186 esetben volt szükség a kamerarendszer által készített felvételek hatóság számára történő kiadására.

Jelenleg 182 térfigyelő kamera figyeli Gyöngyös közigazgatási területét, amihez a Gyöngyösi Rendőrkapitányság kezelésében további 11 rendszámfelismerő kamera társul.

Jelentős újítás, hogy a városrendészet korábban is jól működő közvetlen járőrszáma – 70 866 9555 – a múlt év november elsejétől már a nap 24 órájában folyamatosan elérhető. A mért időszakban a közterület-felügyelőink 160-nal több lakossági bejelentést fogadtak, amelyek közül 127 az éjszakai órákban érkezett – foglalta össze Ferenczy Dániel.