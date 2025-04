Gyilkos tűz után újjáépítik a gyöngyösoroszi menhelyet

– Ovádi Pétertől a közelmúltban kaptunk anyagi támogatást, építőanyagot veszünk belőle. Hatalmas segítség ez nekünk, csakúgy, mint a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatása. Sokan keresnek meg azzal is, hogy kétkezi munkával segítenének az újjáépítésben, csak nehéz összehangolni a mindenkinek megfelelő időpontokat. Mi is munka és a család mellett próbáljuk utolérni magunkat. Összességében azonban, ha lassan is, de biztosan haladunk előre. A helyreállítás mellett megy a szokásos munka, az állataink ellátása, mert az élet nem áll meg. Emellett zajlanak már a korábban betervezett fejlesztéseink is – részletezte Bernadett.

Ha újjáépül a kazánház, az továbbra is műhely lesz, meg tárolóhely. Mint megtudtuk, sok gépet is kaptak a felajánlások között, meg a pénzbeli adományokból is vásároltak, hiszen Bernadett édesapja, Molnár András valamennyi kisgépe és eszköze odaveszett a tűzben. Ezek nélkül nem haladnának, s a telep végén készülő új épülethez sem tudtak volna hozzáfogni. Szerencsére, az itt haladó vízvezeték már működik, a melegedő idővel egyre több ivóvízre van szüksége a védenceiknek, különösen a nagytestű állatoknak. Kannával hordani nekik a vizet nem volt egyszerű, tette hozzá Bernadett.

Az élet nem állt meg az állatmenhelyen a bajban sem

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A tűzben legjobban megsérült cica mára újra igazi vadóc

A tűzben megsérült állatok mára már rendbejöttek, a macskák azonban még Bernadették otthonában vannak elhelyezve külön helyiségben, hiszen a telepen az ő helyükön tudtak ideiglenes tárolót kialakítani.

– A sérült állataink közül egy cica volt a legrosszabb állapotban, de már ő is teljesen felépült, sőt, visszanyerte a morcos alaptermészetét. A cicáink mind olyanok, akiket nem tudunk örökbeadni, mert kóbor macskák voltak – legfeljebb nekem engedik, hogy megsimogassam őket, de megfogni, ölbe venni a többségük esetében nekem is macerás. A tűz után viszont a sérült cica is nagyon kezelhető volt, egyrészt nyilván a sokkhatás, a stressz miatt. Másrészt, valószínűleg érezte is, hogy segíteni akarunk rajta. Sosem gondoltam volna, hogy engedi magát megfürdetni. Ahogy gyógyult, fokozatosan visszanyerte a morcos természetét, most újra igazi vadóc, ebből is látszik, hogy rendben van – tette hozzá nevetve Bernadett.