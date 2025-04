Mozgalmas napokon vannak túl a pétervásáraiak

Folytatódott a Tamási Áron Általános Iskolában az évek óta kiválóan működő Erasmus+ program is. Az igen népszerű projekt most spanyol és horvát diákokat és pedagógusokat látott vendégül Pétervásárán.

– Az egy hetes itt tartózkodás során megismerkedtek Pétervásárával, látogatást tettek a Városházán, Egerben, Budapesten, körbevezették őket a Budai Várban és a Magyar Zene Házában, a Dobó téren és az egri Bazilikában, ezen kívül helyben és a környéken is számos színes programot szerveztek a meghívottak és vendéglátóik számára – írta az önkormányzat a Facebook-on.

Mint írják, különleges lehetőség ez a program a résztvevő diákok számára, hiszen a partnerkapcsolatoknak köszönhetően Európa számos országába és helyszínére eljuthattak már.

–Büszkék vagyunk, hogy mindennek iskolánk és tanulóik is részesei lehetnek – fogalmaznak a posztban.