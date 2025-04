A sokkos hozzátartozót se hagyták magára, megható, ami a hatvani kórházban történt

Tisztelt Igazgatóság! Köszönetemet szeretném kinyilvánítani az SBO dolgozóknak a lelkiismeretes munkájukért! Múlt hét szerdán férjemet bevitték a munkahelyéről, mert nagyon szorított a mellkasa. Amint megérkeztek, 10 percen belül behívták és megvizsgálták. Majd negyed óra elteltével hirtelen rosszabbodott az állapota, mely következtében szívinfarktust kapott és újra kellett éleszteni.

Hálásan köszönöm az összes dolgozónak, akik visszahozták az életbe őt és mindemellett kedvesek, segítőkészek voltak vele és később velem is! Amikor a mentősök elvitték, akkor a helységben lévő sok beteg ellenére is vígasztaltak és nyugtatgattak és addig nem is engedtek ki az ajtón, amíg rendesen nem tudtam lábra állni a sokkhatás miatt. Lelkiismeretes csapat!

Köszönöm!