A hevesi robotika csapat felkészítője rangos elismerésben részesült

De idén februárban sem maradtunk hír nélkül, február 1-jén Nyíregyházán rendezték meg a First Lego League Challange robotverseny regionális selejtezőjét 14 csapat részvételével. A 14 nevező csapatból a hevesi HK Lions kiemelkedő teljesítményt nyújtva több részterületen is, összesítésben a második helyet érdemelte ki. S még egy érdekesség, márciusban még Farkas Bertalan is ellátogatott a hevesi iskolába, ahol mások mellett a robotika csapat termét is megnézte.