Bátor és Táltos gyógyulásáért fogott össze a Hunyadi

Adománynapot szerveztek Fehér Bátor Barnabás és Fehér Táltos Tamás részére április 15-én, az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. A két fiatalember a Duchenne-féle izomdisztrófiával (DMD) küzd. A betegség az izmok folyamatos leépülésével jár, és jelenleg Magyarországon nincs rá támogatott terápia. A kezelések ára hatalmas, ezért gyűjtésbe fogott az iskola.

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

A jótékonysági napon a megnyitó ünnepséget követően Irodalmi kávéház volt a program (Konyári Mónika költő, az Art’húr Irodalmi Kávéház szerkesztője valamint Aux Eliza író, Ajlik Csenge költő részvételével, moderátor Kispál Dániel EKKE), Rajzolj Vámos Robival!, Beugró Színház Tatár Gabival, Táncház a Tekergő zenekarral, Koncert a Levi-M Party Együttessel, Kahoot! irodalmi kvízjáték, de old timer autók és motorok is felvonultak. A nap folyamán kézműves termékeket és különböző süteményeket is lehet majd vásárolni, melynek bevételét teljes egészében a fiúk gyógyíttatására ajánlják fel a szervezők.