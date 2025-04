Bőrig áztak a káli lányok és asszonyok a verőfényben, de nem bánták + galéria és videó

Húsvét hétfő ismét hagyományos locsolkodással telt Kálban. Vizeskannákkal, szódavízzel és persze kölnivel felszerelkezett kisfiúk, legények és férfiak csapata járta végig az Árpád, a Turul, a Tábor és a Jókai utcákat, hogy felkeresse és megöntözze a "hervadozó" lányokat és asszonyokat.

Húsvét hétfő Kálban - a hagyományos locsolkodást egy hölgy sem úszta meg szárazon

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Patak mellett mentem,

azt mondta a harcsa,

van itten szép kislány,

a jó Isten tartsa!

Rózsa, rózsa szép virágszál,

szép szellőben hajladozzál,

napsugárban nyiladozzál,

megöntözlek, illatozzál!

A köszöntő rigmusok utána már zúdult is az éltető víz hölgyekre és lányokra, akik a locsolkodókat már a kapuban várták. A megöntözöttek piros tojással, csokoládéval, süteménnyel kínálták a kisebbeket, jófajta pálinkával és ízletes harapnivalóval a felnőtteket. A locsolóversek minden képzeletet felülmúló változatossága nevettette meg a vidám társaságot minden porta előtt, bőven akadtak köztük huncut, sőt pajzán, de "boszorkáknak való" rigmusok is. A ragyogó, kora nyári időben a házaik elé kiálló leskelődők sem hiányoztak, igazi közösségi eseménnyé varázsolva a locsolkodást. A remek hangulatot jól jellemezte, hogy az utcán éppen végigbicikliző nők, vagy a kisbabáját kocsiban toló anyuka is kapott az öntözésből, persze ők szolidabban, hiszen nem ártott a csalóka áprilisi napsütésben hamar szárazra cserélni az elázott ruhákat.

Húsvét hétfő népszokása a nők tiszteletéről szól

Szalmás Sándor szervező, a káli Nomád Tanya tulajdonosa hívta egybe idén is a fiatalokat és az idősebbeket a szép húsvéti hagyomány életben tartására.

– Fontos, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a húsvét hétfő tradicionális szokásaival. Az a célunk, hogy tudatosuljon a fiatalokban, ez az ünnep nem arról szól, hogy apuval, fiútestvérrel meglátogatják a rokonokat és pénzt kapnak érte. A locsolkodás a lányok és asszonyok tiszteletéről szól. Közösen útnak indulni, és mindenki nőrokonait együtt meglocsolni pedig igazi közösségformáló élmény. Érkezésünknek az idősek is nagyon örültek idén is, kijöttek a kapukba, s boldogan fogadták a menetünket, amire népzenei kísérettel is igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy mindenki tudja, merre járunk – részletezte Szalmás Sándor.