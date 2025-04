Egy tűt sem lehet majd leejteni húsvétkor Egerben

Ugyan hivatalos közlés még nincs, de nagyon úgy tűnik, rengetegen töltik Egerben és környékén a következő napokat. Ha húsvét, akkor ez a régió, s ezt a szállásadók erősítették meg. Legutóbb március 15-e körül írtunk arról, hogy Eger népszerűsége töretlen a turisták körében. S bár nem volt hosszú hétvége, de ennek ellenére is sokan útnak indultak, s erre jöttek a legtöbben. Kíváncsiak voltunk arra, a húsvét is hasonlóan népszerű lesz-e. Román Péter, az egri Unicornis Hotel igazgatója már pár hete is megjegyezte, telt ház lesz náluk.

– Ez azóta sem változott. Már március elején eldőlt, nem nagyon lesz szabad szobánk a húsvéti ünnepekre. Ez az időszak nem a külföldi vendégekről szól, nem releváns a számuk, belföldi turisták foglalták le a szobákat javarészt – mondta. Azt is elárulta, hogy megoszlik a foglalások minősége, vannak, akik már csütörtökön megérkeznek, s hétfőn távoznak, de akadnak bőven olyanok is, akik a vasárnapot és a hétfőt töltik itt. Végül azt is elmondta, hétfőn ötven százalékra kiürül a szálloda, de már kedden ismét telt ház lesz, melyben közrejátszhat a még akkor zajló tavaszi szünet is.

Húsvét Egerben: telt ház lesz, de nem csak a vármegyeszékhelyen Archív fotó: Berán Dániel/Heol.hu

S ha már Eger és közvetlen környezete, megnéztük a Hunguest Hotels szállodalánc ajánlatait is. Mindkét egri, a Hotel Eger és a Hotel Flóra is telt házzal üzemel majd. A húsvéti akciójukkal a család apraja-nagyját megszólítják, hiszen gyermekanimáció, szaunaszeánszok, VR, bűvész show is szerepel a kínálatban, sőt sztárfellépőt is hívtak, mindkét helyen Gájer Bálint lép majd föl. Éppen elhagyva az Eger táblát Egerszalókra érkezünk, s ott a Saliris is változatos húsvéti programkínálattal készül, illetve Caramel koncerttel is csábított.

Húsvét Egeren kívül

Tekintsünk ki Eger határain kívül, s ha ezt megtesszük, azt láthatjuk, mindenütt megtelnek a szállások. A mátraházi Ózon Hotel igazgatója, Hoffmann József is arról nyilatkozott, kitehetik a megtelt táblát, ez múlt héten vált biztossá. Megoszlik a vendégsereg a tekintetben, hogy csütörtöktől hétfőig, vagy vasárnaptól hétfőig foglaltak.

– Az viszont teljesen egyértelmű, hogy kis kivételtől eltekintve csak belföldi utazóin vannak. Családok, párok vegyesen érkeznek hozzánk, akiknek készülünk speciális programokkal. Lesznek gyerekfoglalkozások, tojáskeresés, játékok, kézműveskedés, de túrázós programokat is választhatnak. A lazulni vágyók pedig a wellness részlegben találhatják meg a pihenést – mondta.