A feltámadott Krisztus arcát keressük a mindennapokban

A reggeli evangéliumot idézve kifejtette, versenyfutás volt a sírhoz, míg Mária Magdolna is futott, amikor a hírt vitte a tanítványoknak. Találkoztak Krisztussal de ez nem jelentette azt, hogy célba értek volna. Az érsek hozzátette, Pál apostol is versenyt futott megtérése után azért, hogy megismerje őt és feltámadásának erejét, a halálból a feltámadásba is eljusson.

A húsvét üzenete, hogy Krisztus megszabadított a halál szolgaságából

Dr. Ternyák Csaba szerint a meghívottaknak a feltámadás a jutalmuk. A feltámadott Jézus arcát keressük életünkben, vele szeretnénk találkozni, hiszen megszabadított bennünket a halál szolgaságából, kifizette minden adósságunkat. A keresztények Pállal együtt futnak, hogy Jézus arcának örömét megtalálják. Az ő arcát kell keresni a megalázott, szenvedő, meggyötört emberekben és azokban is, akikkel naponta találkozunk, a családtagokéban, szomszédokéban, munkatársakéban felfedezhetjük a feltámadott vonásait.

A mise itt visszahallgatható: Szent István Rádió.