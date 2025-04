Elhalasztották a bringás felvonulást

Bringás reggeli volt, a városkerülő biciklis felvonulást későbbre halasztották az időjárás miatt az I bike Eger szervezői. Kedden, a Föld napján tartották volna a kerékpáros rendezvényt, amelynek előzménye a Critical mass volt, s hasonló rendezvényt utoljára három éve tartottak Egerben, tudtuk meg Farkas Tamás főszervezőtől.

Elhalasztják az I bike Egert, a fotó illusztráció.

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az utóbbi években kiépült a kerékpárút hálózat, javult a bringások helyzete, munkába is többen járnak ezzel a közlekedési eszközzel a belvárosba, de az iparterületre is. Így a mostani rendezvénnyel inkább az egészségre, a mozgásra hívták volna föl a figyelmet. Illetve hívják is majd, hiszen egy későbbi időpontban, amikor remélhetőleg nem esik az eső, várják is a kerékpárosokat, remélhetőleg több százat.