A főispán a legjobb félmaratonját futotta Budapesten

Vasárnap már negyedik alkalommal teljesítette Budapesten a félmaratont Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja. A 40. Telekom Vivicittá Félmaraton távjának lefutása után portálunknak elmondta, hogy nagyon jók voltak a körülmények és az idő is.

Ignácz Balázs (balról) és dr. Juhász Attila Simon a félmaraton lefutása után

Forrás: Beküldött fotó / Ignácz Balázs

– Igaz reggel még hűvös volt, de később nagyon jó idő lett a futásra. Az időeredményem a terveknek megfelelően alakult. Minden alkalommal megpróbálok egy kicsit javítani, ami most is sikerült. A futás számomra nemcsak sport, hanem aktív feltöltődés is, ezért edzek heti többször. Ennek köszönhetően hatékonyabban tudom a munkámat is végezni. Bátorítok mindenkit, aki még nem kezdett el sportolni, hogy a futás egy kitűnő sport, és sosem késő elkezdeni. Én is a negyvenes éveimben kezdtem – fogalmazott Ignácz Balázs.