Közösségi teret kapott az egri IQ-Pont iskola

A Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola – ismertebb néven IQ-Pont – közössége Föld napi programot szervezett, melynek keretében kedden ünnepélyesen átadták új közösségi terüket. Az eseményen Szabó Róbert, a Heves Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a megjelenteket, s úgy fogalmazott, a környezet megóvásásáért nem csak a közösségek, hanem az egyének is tehetnek. Őt Molnár György, iskolaigazgató követte, aki kifejtette, a közösségük erejét példázza ennek a térnek a létrehozása, mely a tanulás és a pihenés színtere lesz reményeik szerint.

Az IQ-Pont közössége alkotott, közösségi terük lett Fotó: Gál Gábor

A köszöntőket követően hivatalosan is átadták a teret, melyet Koós Ede atya meg is áldott. S ha már ünnep, az iskola fontosnak tartja, hogy támogatóik segítségét időről időre megköszönjék, így kedden díjazták a Fabók-Fabót céget, az Omya Hungária Kft-t, a Stavmatot és Bársony Dániel pedagógust is. Ezen kívül az iskoláért való elkötelezett munkájukért több diák is kapott kitüntetést, Pro Alma Mater díjat pedig Kósa István tanár kapott. Együttműködési megállapodások aláírásra is sor került, az iskola partnerei lesznek ezen túl az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület illetve az Egri Lajosvárosi Római Katolikus Plébánia. Az esemény egy időkapszula elhelyezésével és zenés műsorral zárult.